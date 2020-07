Avete mai visto il fratello di Patrick Swayze? Ha 61 anni e la somiglianza è commovente [FOTO] (Di martedì 28 luglio 2020) Lo abbiamo amato nei panni di Johnny Castle nello in Dirty Dancing, per poi perdere la testa per lui qualche anno dopo in Ghost. Patrick Swayze è stato un’icona degli anni ’80. Nato a Houston (Texas) il 18 agosto 1952, Patrick è cresciuto in una famiglia numerosa: erano 5 tra fratelli e sorelle. Chi è Don Swayze, il fratello di Patrick Swayze FOTO Una famiglia davvero numerosa quella di Patrick Swayze. Con la sua scomparsa, avvenuta nel 2009 a causa di un tumore al pancreas, Swayze ha lasciato la sua amata moglie, Lisa Niemi, la madre Patsy e i suoi tre fratelli: due maschi e una sorella. Come Patrick, anche suo ... Leggi su velvetgossip

rubio_chef : Riflettevo sul fatto che gli ospedali e le prigioni si assomiglino molto per certi versi. Ogni volta che una person… - luisa_chiari : RT @kitta1979: @carlakak Bocelli ha violato la quarantena per bisogno di vitamina D, perché evidentemente nel suo mega parco non batteva il… - PaoloX68 : RT @Sfigatto: CI AVETE MAI FATTO CASO? - Arianna5422 : RT @25O319: Avete mai visto una propaganda simile a reti unificate, radio, televisioni, siti internet, su un virus tutto sommato innocuo? - DracarysVibes : e niente raga, avete mai avuto il blocco con i like? quanto vi è durato????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Lady Gaga come non l'avete mai sentita. Alla riunione stupisce tutti Il Tempo Thor: Love and Thunder, Portman e Waititi sul nuovo capitolo

Negli ultimi giorni, ci sono stati alcuni interessanti aggiornamenti su Thor: Love and Thunder. Il regista di Thor 4, Taika Waititi e la star Natalie Portman, infatti, hanno condiviso alcuni dettagli ...

Caserma Levante, il comandante: "In 30 anni mai una sanzione"

"In 30 anni non ho mai avuto una sanzione disciplinare, come pensate si possa stare?". Il maresciallo Marco Orlando, comandante della stazione Levante di Piacenza finita nella bufera per i carabinieri ...

Negli ultimi giorni, ci sono stati alcuni interessanti aggiornamenti su Thor: Love and Thunder. Il regista di Thor 4, Taika Waititi e la star Natalie Portman, infatti, hanno condiviso alcuni dettagli ..."In 30 anni non ho mai avuto una sanzione disciplinare, come pensate si possa stare?". Il maresciallo Marco Orlando, comandante della stazione Levante di Piacenza finita nella bufera per i carabinieri ...