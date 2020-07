Avellino, Esposito (Mid) saluta l’ingresso in famiglia di Berardino Lo Chiatto (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Giovanni Esposito Coordinatore Campania del Mid Movimento Italiano Disabili. “Il Coordinatore Campania del Mid Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito con questo comunicato stampa esprime con onore grande soddisfazione per l’ingresso già da alcune settimane nella nostra grande famiglia del Coordinamento Provinciale Avellino del Mid Movimento Italiano Disabili rientrante nel Coordinamento Campania da me rappresentato dell’atleta della Nazionale Italiana Para Badminton Berardino Lo Chiatto a cui rinnovo il benvenuto, tra l’altro oggi impegnato a Santa Severa per un raduno insieme all’allenatore Maietta che entrambi saluto con stima e affetto a ... Leggi su anteprima24

