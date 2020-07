Autostrade, la promessa della normalità: «Entro lunedì riaperte 16 gallerie» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Le rimanenti 12 Entro l’8. Selleri, ingegnere Aspi: «Lavori che richiedono un mese, finiti in 10 giorni» Leggi su ilsecoloxix

Riccbergna : Autostrade, la promessa della normalità: «Entro lunedì riaperte 16 gallerie» - b_baolo : Autostrade, la promessa della normalità: «Entro lunedì riaperte 16 gallerie» - Giacinto_Bruno : RT @ilsecoloxix: #Autostrade, #Liguria la promessa della normalità: «Entro lunedì riaperte 16 gallerie». Le rimanenti 12 entro l’8 https://… - GHERARDIMAURO1 : RT @ilsecoloxix: #Autostrade, #Liguria la promessa della normalità: «Entro lunedì riaperte 16 gallerie». Le rimanenti 12 entro l’8 https://… - ilsecoloxix : #Autostrade, #Liguria la promessa della normalità: «Entro lunedì riaperte 16 gallerie». Le rimanenti 12 entro l’8 -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade promessa

In Regione tra i dem e i 5 stelle: i primi votano no, mentre i secondi scelgono . il sì all’ordine del giorno con cui si chiedeva di abbandonare il progetto.I due pedali della Volkswagen ID.3 sono estremamente rappresentativi. Per carità, la forma è sempre la solita e la funzione pure. Ma il fatto che siano identificati da un triangolo e due barrette, ovv ...