Australia, Wwf: “Tre miliardi di animali uccisi o in fuga per via gli incendi. Uno dei peggiori disastri naturali della storia” (Di martedì 28 luglio 2020) Tre miliardi di animali – tra koala, canguri e altre specie – sarebbero scomparsi in Australia per via degli incendi che hanno devastato alcune regioni alla fine dell’anno. Il triplo di quanto stimato lo scorso gennaio. La nuova cifra è frutto di uno studio aggiornato, contenuto in un report commissionato dal Wwf austaliano, dal titolo ‘Australia’s 2019-2020 Bushfires: The Wildlife Toll’. Alcune anticipazioni sono state pubblicate da media internazionali, come Guardian e Abc: è la prima ricerca al mondo così estesa su questo tema. La cifra a cui sono arrivati i ricercatori non comprende solo gli animali direttamente uccisi dalle fiamme, ma anche quelli che dopo non hanno più trovato cibo, o il cui habitat ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Australia, Wwf: “Tre miliardi di animali uccisi o in fuga per via gli incendi. Uno dei peggiori disastri naturali… - AlessandroFolch : RT @WWFitalia: ?? 3 miliardi di #animali sono stati colpiti dagli #incendi che hanno devastato l'#Australia fra il 2019 e il 2020. Fra ques… - fendente1 : RT @WWFitalia: ?? 3 miliardi di #animali sono stati colpiti dagli #incendi che hanno devastato l'#Australia fra il 2019 e il 2020. Fra ques… - CorriereQ : Wwf: 3 miliardi di animali colpiti dagli incendi in Australia - ParisiSonia : RT @WWFitalia: ?? 3 miliardi di #animali sono stati colpiti dagli #incendi che hanno devastato l'#Australia fra il 2019 e il 2020. Fra ques… -