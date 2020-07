Australia, 3 miliardi di animali morti per incendi (Di martedì 28 luglio 2020) 2,46 miliardi di rettili, 180 milioni di uccelli, 143 milioni di mammiferi e 51 milioni di rane. Sono questi i numeri terrificanti valutati dalle autorità dell’Australia in merito agli incendi dello scorso gennaio. Gli esperti lo definiscono come uno “uno dei peggiori disastri della fauna selvatica nella storia moderna”. Ma non parliamo solo di una … Leggi su periodicodaily

