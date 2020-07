“Attività imprenditoriale sospesa”: cinque persone sorprese a lavorare e denunciate (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”: è questo il reato di cui dovranno rispondere cinque uomini, denunciati dai Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina. Nel corso di un accesso ispettivo gli stessi venivano sorpresi a svolgere attività lavorativa in uno stabilimento di Volturara Irpina, violando l’ordinanza con la quale era stata sospesa l’attività imprenditoriale dell’azienda all’esito di un precedente controllo, allorquando furono contestati reati ambientali, abusi edilizi ed irregolarità nell’impiego della manodopera. A carico dei cinque lavoratori è quindi scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuti responsabili ... Leggi su anteprima24

