Attacchi di panico: cosa sono e cosa fare, sintomi e consigli utili. Cosa succede quando avvengono sott’acqua [VIDEO] (Di martedì 28 luglio 2020) Gli Attacchi di panico sono caratterizzati da un disagio psicofisico durante il quale si percepiscono improvvisamente ansia, paura e disagio, unitamente a diverse manifestazioni somatiche. Ogni attacco è diverso dal precedente. Può accadere ovunque, in qualsiasi momento, in pubblico o da soli. Può durare pochi secondi, minuti, ma anche ore. Durante il ciclo di conferenze di medicina psicosomatica organizzate dalla Simp (Società italiana di psicosomatica), il dottor Renato De Rita, psicoterapeuta di Rovigo, ha elencato le caratteristiche degli Attacchi di panico, le cause e i vari sintomi che li caratterizzano. Gli Attacchi di panico hanno effetti collaterali debilitanti per quanto riguarda alcune condizioni di ... Leggi su meteoweb.eu

