Atletico Madrid | il presidente blinda Oblak | «Ha un contratto con noi | stop»

Il presidente dell'Atletico Madrid spegne le voci su una possibile partenza di Oblak Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, in una intervista a Marca ha spento le voci che vorrebbero l'addio di Jan Oblak a fine stagione. «Per me Oblak è il miglior portiere del mondo. Ho sempre detto che ha un contratto con l'Atletico, non è strano che abbia ricevuto offerte da altri grandi club come il nostro. Ma è un calciatore dei Colchoneros e stop».

