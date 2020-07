Atletica, ottimo esordio per Crippa nei 1500 metri a Cles: l’azzurro centra l’obiettivo della vigilia (Di martedì 28 luglio 2020) Si comincia dal crono di 3:39.70 sulla pista bagnata di Cles nei 1500. È buono il primo atto della stagione 2020 di Yeman Crippa (Fiamme Oro), dopo un mese di raduno in altura a Livigno: il primatista italiano dei 10.000 metri si esprime su un tempo che è in linea con le proprie ambizioni della vigilia, nonostante condizioni meteo non favorevoli. Per la partenza si attende qualche minuto in più rispetto all’orario previsto e quando scatta la gara ha smesso di piovere, ma resta un vento trasversale piuttosto forte e fastidioso. È destino che l’esordio di Crippa sia bagnato: lo stesso accadde nella scorsa stagione, peraltro con riscontro cronometrico più alto ... Leggi su sportfair

