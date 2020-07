Atletica, la Wolrd Athletics anticipa l’apertura delle qualificazioni per la maratona e eventi di marcia (Di martedì 28 luglio 2020) World Athletics, la federazione internazionale, ha annunciato di aver anticipato l’apertura delle qualificazioni per la maratona e gli eventi di marcia per le Olimpiadi di Tokyo 2020 dal prossimo 1° settembre. “La maggior parte delle piu’ importanti maratone sono gia’ state cancellate o rinviate per il resto di quest’anno e l’evoluzione della pandemia rende difficile prevedere se quelle previste per la prima meta’ del prossimo anno saranno in grado di essere disputate – ha dichiarato, il presidente della World Athletics, Sebastian Coe – Tutto cio’, assieme al fatto che gli atleti di maratona e di marcia possono produrre solo un numero molto ... Leggi su sportface

sportface2016 : #WorldAthletics, la federazione internazionale, ha annunciato di aver anticipato l'apertura delle qualificazioni pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Wolrd Atletica, la Wolrd Athletics anticipa l'apertura delle qualificazioni per la maratona e eventi di marcia Sportface.it Mondo: Miller-Uibo nel quartetto volante

La bahamense firma sprint da 10.98 e 21.98 e entra nel Combo Club delle più veloci di sempre. Il vento spinge giamaicane e statunitensi a prestazioni top. Levchenko, primo 2,00 outdoor dell'anno. di M ...

Atletica: cresce Bigazzi nel martello, biancorossi in forma

Ancora buoni risultati per i giovani dell’Atletica Grosseto Banca Tema, di nuovo protagonisti in campo dopo la ripresa delle gare. Al meeting di Castiglione della Pescaia si migliora il martellista Lo ...

La bahamense firma sprint da 10.98 e 21.98 e entra nel Combo Club delle più veloci di sempre. Il vento spinge giamaicane e statunitensi a prestazioni top. Levchenko, primo 2,00 outdoor dell'anno. di M ...Ancora buoni risultati per i giovani dell’Atletica Grosseto Banca Tema, di nuovo protagonisti in campo dopo la ripresa delle gare. Al meeting di Castiglione della Pescaia si migliora il martellista Lo ...