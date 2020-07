Atletica, Davide Re impegnato sui 200 metri a Sanremo: quarta uscita agonistica per l’azzurro (Di martedì 28 luglio 2020) Un supereroe in corsia. Dove per corsia si intende la numero sette del campo di Sanremo, ma anche quella dell’ospedale, o nel caso specifico del parco urbano di Imperia dove, nei giorni scorsi, vestito da “Flash”, ha portato un sorriso ai ragazzi con disabilità. Qualche ora a casa, in Liguria, per Davide Re, ma sono giorni d’allenamento e anche di gare: mercoledì il primatista italiano dei 400 metri sarà impegnato nei 200 per la quarta uscita agonistica dopo Rieti, Savona e ancora Rieti. Alle 19.45 l’azzurro delle Fiamme Gialle andrà sui blocchi per un nuovo test che è soprattutto un omaggio alla sua società d’origine, la Maurina Olio Carli: “Sono felice di correre a pochi ... Leggi su sportfair

davide06568174 : @GiacomoGiusti @CucchiRiccardo sono d accordo e pultroppo vedo questa situazione moribonda anche nelle nuove genera… - benardmichel9 : RT @atleticaitalia: #atletica Giovedì nei 400 a #Savona tre quarti della staffetta finalista iridata a Doha ???? Il primatista italiano David… - benardmichel9 : RT @atleticaitalia: #atletica il VIDEO del 45.31 di Davide Re nei 400 metri a #Savona, attuale miglior tempo mondiale del 2020 @Coninews… - benardmichel9 : RT @atleticaitalia: #atletica Davide Re missione 500 metri: 'Donato Sabia sarà con me' ??Giovedì a #Rieti l’azzurro onora il campione scom… - davide_vigano : RT @atleticaitalia: #atletica ??UN SALTO NELLA STORIA ???? oggi, 40 anni fa, Sara Simeoni medaglia d'oro alle Olimpiadi di Mosca nel salto in… -