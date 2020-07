Atletica, Crippa ok all'esordio sulla pista di Cles (Di martedì 28 luglio 2020) E' buono il primo atto della stagione 2020 di Yeman Crippa , Fiamme Oro,, dopo un mese di raduno in altura a Livigno. Il primatista italiano dei 10.000 metri sulla pista bagnata di Cles nei 1500 si ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) – ROMA, 28 LUG – Si comincia dal crono di 3:39.70 sulla pista bagnata di Cles nei 1500. È buono il primo atto della stagione 2020 di Yeman Crippa (Fiamme Oro), dopo un mese di raduno in altura ...

Atletica, Crippa esordisce a Cles con 3:39.70: “Sono contento. Sensazioni buone”

