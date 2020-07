Atalanta, Gasperini: «Viaggiamo alla giornata. Ilicic fondamentale» (Di martedì 28 luglio 2020) Gian Piero Gasperini ha parlato al termine della sfida contro il Parma: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Parma. CONDIZIONE – «Viaggiamo un po’ alla giornata, più passano i giorni e più difficile diventa. Non sarà facile, anzi, sarà molto difficile. Siamo stati molti mesi senza Zapata, ora nel momento decisivo della stagione c’è questa assenza, la squadra sta sopportando bene per quanto non abbiamo un giocatore con le sue caratteristiche, ci stiamo adattando con Pasalic, Gomez, Malinovskyi, cercando di trovare altri equilibri. Senza Zapata li avevamo trovati, ora un ... Leggi su calcionews24

FBiasin : Al 16' del secondo tempo l'#Atalanta sta perdendo 1-0 e allora #Gasperini toglie #Caldara e mette #Muriel.… - Gazzetta_it : #Atalanta-Bologna #Mihajlovic: 'Se #Gasperini avesse mostrato a me quel dito, non so se l'avrebbe ancora...' - DiMarzio : #ParmaAtalanta | L'analisi di #Gasperini: 'Non è importante come andare in Champions ma vogliamo arrivare secondi' - tuttosport : #Atalanta, #Gasperini è preoccupato: 'Difficilmente recupereremo #Ilicic' - CalcioWeb : #Atalanta, #Gasperini conferma i problemi di #Ilicic: 'difficile che ci sia a Lisbona' - -