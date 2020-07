Atalanta, Gasperini: “Ilicic per noi è fondamentale. Come Dybala per la Juventus” (Di martedì 28 luglio 2020) L’allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara esterna contro il Parma, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.LE PAROLE DI Gasperinicaption id="attachment 810400" align="alignnone" width="300" Gasperini (Getty Images)/captionL'allenatore ha parlato subito di Ilicic: "Viaggiamo un po' alla giornata, più passano i giorni e più difficile diventa. Non sarà facile, anzi, sarà molto difficile. Staremo molti mesi senza Zapata, ora nel momento decisivo della stagione c'è questa assenza, la squadra sta sopportando bene per quanto non abbiamo un giocatore con le sue caratteristiche, ci stiamo adattando con Pasalic, Gomez, Malinovskyi, cercando di trovare altri equilibri. Senza Zapata li avevamo trovati, ora un ... Leggi su itasportpress

