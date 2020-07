Assaeroporti, primi segnali di ripresa del trasporto aereo ma normalità è lontana (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – Traffico aereo in recupero a giugno, ma ben lontano dai numeri pre-Covid. Lo conferma Assaeroporti, associazione che rappresenta gran parte dei gestori aeroportuali italiani, fornendo i dati dei primo dei tre mesi estivi, un periodo di alta stagione per il settore del trasporto aereo. A giugno, sono transitati nei maggiori scali italiani 1,1 milioni di passeggeri, con un incremento di 885 mila unità rispetto a maggio 2020. La stessa tendenza si è osservata per i movimenti aerei che a giugno raddoppiano, attestandosi a circa 28.400, ovvero a 14.400 in più rispetto al mese precedente. I numeri positivi di giugno non alleviano però la crisi del settore, evidente se si fa il paragone con il 2019, rispetto al quale il traffico passeggeri ha registrato una contrazione del 99,3% ... Leggi su quifinanza

ferpress : .@assoporti: a giugno primi segnali di ripresa del traffico aereo ma i numeri pre-covid 19 sono lontani - Ferpress - ansa_economia : Allarme Assaeroporti, perdita di 130 mln passeggeri in 2020. A giugno primi segnali ripresa, ma lontani da livelli… - fisco24_info : Allarme Assaeroporti, perdita di 130 mln passeggeri in 2020: A giugno primi segnali ripresa, ma lontani da livelli… -