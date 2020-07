Ascolti TV | Lunedì 27 luglio 2020. Il Giovane Montalbano 22.6%, bene Battiti (9.5%). Bodyguard parte dal 5.2%. Il film di Downton Abbey su Sky allo 0.6% (Di martedì 28 luglio 2020) Il Giovane Montalbano Nella serata di ieri, lunedì 27 luglio 2020, su Rai1 Il Giovane Montalbano 2 in replica ha conquistato 4.166.000 spettatori pari al 22.6% di share. Su Canale 5 Una Moglie Bellissima ha raccolto davanti al video 1.827.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 A Sud di Made in Sud ha interessato 786.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 – dalle 21.19 alle 0.17 – l’esordio di Battiti Live ha intrattenuto 1.611.000 spettatori con il 9.5% (Aspettando della durata di 7 minuti: 958.000 – 4.8%). Su Rai3 la prima puntata di Bodyguard ha raccolto davanti al video 1.001.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 888.000 spettatori con il 6% di ... Leggi su davidemaggio

