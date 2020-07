Ascolti tv, dati Auditel lunedì 27 luglio: oltre 4 milioni per Il giovane Montalbano 2 (Di martedì 28 luglio 2020) Vince in replica Il giovane Montalbano 2 (La transazione) che su Rai1 ha interessato 4 milioni 166mila telespettatori con il 22,6% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 c’era Una Moglie Bellissima visto da 1 milione 827 mila telespettatori con il 9,4% di share. Su Italia1 Battiti Live ha debuttato con 1 milione 611 mila spettatori (9,5%). Su Rai3 Bodyguard è partito con 1 milione e mille telespettatori (5,2%). Su Rete4 per Quarta Repubblica 888 mila spettatori e il 6% di share. Su Rai2 A Sud di Made in Sud è stato seguito da 786 mila spettatori (4,4%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 315 mila spettatori con uno share del 2%. Ascolti tv access prime time Nell’access prime time Techetechetè ha raccolto 3 milioni 866 mila ... Leggi su tvzap.kataweb

