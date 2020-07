Arrivano quattro velobox agli ingressi del paese, per scoraggiare chi ha il piede troppo pesante (Di martedì 28 luglio 2020) Il Comune di Cesana Torinese ha installato, nella seconda metà di luglio 2020, quattro velobox arancioni sulle statali 24 del Monginevro e 23 del Sestriere. L'amministrazione ha voluto così prendere ... Leggi su torinotoday

AnnaMaritati : RT @GiancarloDeRisi: #Lamorgesedimettiti. Devi solo vergognarti per come tu e il governo state riducendo l'Italia per i quattro soldi che a… - Andrea0606061 : @stefanocasalec @sharethegol @virginiaraggi Bus da un quarto di milione di euro ciascuno con una vita di 8 anni? Sp… - Simona_Buratti : RT @GiancarloDeRisi: #Lamorgesedimettiti. Devi solo vergognarti per come tu e il governo state riducendo l'Italia per i quattro soldi che a… - Angelika040571 : RT @GiancarloDeRisi: #Lamorgesedimettiti. Devi solo vergognarti per come tu e il governo state riducendo l'Italia per i quattro soldi che a… - Mau_Zaccaria : RT @GiancarloDeRisi: #Lamorgesedimettiti. Devi solo vergognarti per come tu e il governo state riducendo l'Italia per i quattro soldi che a… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano quattro Arrivano quattro velobox agli ingressi del paese, per scoraggiare chi ha il piede troppo pesante TorinoToday I flussi migratori sono una prerogativa del futuro, l'Europa deve farsene una ragione

Nel 2050 un bambino su 13, nel mondo, sarà nigeriano, 1 su 4 africano e l’Europa sarà in decrescita demografica. L'immigrazione non può essere fermata, ma gestita meglio di come stiamo facendo ora, sì ...

Texas Rangers, ecco il nuovo stadio: sarà un modello anche per il calcio italiano?

Il futuro bussa alle porte del Globe Life Field, il nuovo stadio dei Texas Rangers nella città di Arlington, con la squadra che cambia casa dopo 26 stagioni. Un avvenimento significativo dal punto di ...

Nel 2050 un bambino su 13, nel mondo, sarà nigeriano, 1 su 4 africano e l’Europa sarà in decrescita demografica. L'immigrazione non può essere fermata, ma gestita meglio di come stiamo facendo ora, sì ...Il futuro bussa alle porte del Globe Life Field, il nuovo stadio dei Texas Rangers nella città di Arlington, con la squadra che cambia casa dopo 26 stagioni. Un avvenimento significativo dal punto di ...