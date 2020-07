Arriva il grande caldo: preoccupazione per il futuro delle riserve idriche, rischio inaridimento lungo la dorsale adriatica dell’Italia (Di martedì 28 luglio 2020) Si stanno inaridendo i territori adriatici dell’Emilia Romagna. La preoccupante conferma, primo segnale di un crescente rischio desertificazione, Arriva dal settimanale bollettino dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse idriche, che ha analizzato l’andamento pluviometrico sulla regione: dal 1° Ottobre 2019 al 26 Luglio 2020, sui bacini occidentali tra i fiumi Parma e Trebbia, sono caduti 1.301 millimetri di pioggia, in crescita rispetto agli anni scorsi; sulla macroarea sudadriatica, dal fiume Reno fino al confine con le Marche, sono invece piovuti solo 463 millimetri, quantità inferiore agli anni scorsi, ma soprattutto analoga (mm.456) al siccitosissimo 2017. “Questi dati confermano quanto previsto dagli enti di ricerca sul rischio desertificazione per la ... Leggi su meteoweb.eu

NusratI66684816 : Raga ho aperto un ombrello in casa pk mio fratello quello piccolo voleva giocarci arriva quello grande che fa:avrai… - hemmoscialla : @smvnday Se il pacco è grande arriva in ritardo, quelli piccoli ci mettono di meno in questo periodo - ANBI_Nazionale : ??????OSSERVATORIO @ANBI_Nazionale RISORSE IDRICHE AL CENTROSUD SERVONO MILIONI DI METRI CUBI D’ACQUA OGNI SETTIMANA.… - Francesca30301 : @anna29723176 Questa signora sta bene ed é ben retribuita da noi idioti che ce ne stiamo a casa sfogando la rabbia… - federic56795759 : Qualcuno, per distinguersi dai poveri, arriva in Costa Smeralda con un quadrigetto privato così grande che non entr… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva grande Meteo, le previsioni per lunedì 27 luglio: arriva il grande caldo Corriere della Sera Violamania: a Roma non esiste il Var. L'errore di Chiffi è troppo grave: rigiocate la partita!

Ennesima sconfitta per 2-1 all’Olimpico di Roma, arrivato in maniera diversa, ma comunque molto frustrante per la Fiorentina. I viola, dopo il rigore regalato a ...

Cosa sta succendo in Sicilia, tra sbarchi e fughe di migranti

Nell'ultima settimana 2500 migranti sono sbarcati sulle nostre coste, e alcuni sono scappati dai centri d'accoglienza: strutture ben oltre i limiti della capienza, dove secondo la sindaca di Porto Emp ...

Ennesima sconfitta per 2-1 all’Olimpico di Roma, arrivato in maniera diversa, ma comunque molto frustrante per la Fiorentina. I viola, dopo il rigore regalato a ...Nell'ultima settimana 2500 migranti sono sbarcati sulle nostre coste, e alcuni sono scappati dai centri d'accoglienza: strutture ben oltre i limiti della capienza, dove secondo la sindaca di Porto Emp ...