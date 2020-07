Arresti carabinieri Piacenza, nuovo comandante provinciale: “Obiettivo guadagnare fiducia” (Di martedì 28 luglio 2020) “Il mio obiettivo personale, come ho fatto in tutti i luoghi in cui sono andato, è quello di guadagnare la fiducia, che si guadagna giorno per giorno”. È così che il colonnello Paolo Abrate, nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Piacenza, si è presentato alla stampa. L'ufficiale è arrivato dopo le misure cautelari nei confronti dei militari e il sequestro della caserma della stazione Levante. Leggi su tg24.sky

