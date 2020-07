Argentina, Osvaldo sparisce per 15 giorni: il Banfield lo taglia (Di martedì 28 luglio 2020) Più rapido di una meteora o di un battito di ciglia. Il ritorno in campo di Daniel Osvaldo può già ritenersi concluso a solo sei mesi dalla firma con il Banfield, che lo scorso 3 gennaio gli aveva ... Leggi su gazzetta

Più rapido di una meteora o di un battito di ciglia. Il ritorno in campo di Daniel Osvaldo può già ritenersi concluso a solo sei mesi dalla firma con il Banfield, che lo scorso 3 gennaio gli aveva ria ...Il calcio argentino pronto a ripartire ma per il momento senza Pablo Daniel Osvaldo. Non si è ancora ripreso ad allenarsi in gruppo, ma il Banfield ha già fatto sapere che il suo attaccante non prende ...