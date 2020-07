Argentina, Osvaldo è sparito: irreperibile da 15 giorni e il Banfield lo taglia (Di martedì 28 luglio 2020) Dove è finito Daniel Osvaldo? L’ex attaccante di Juventus e Roma, che lo scorso 3 gennaio ha firmato con il Banfield per il ritorno in campo dopo 3 anni e mezzo di inattività, è sparito. Da 15 giorni l’italo-argentino (ex concorrente di Ballando con le Stelle) non è reperibile. Anche per questo motivo il club ha deciso di mettere la parola fine al rapporto di lavoro. Ad annunciarlo è stato il vice presidente del “Taladro”, Oscar Tucker. L’ex bomber, con ogni probabilità, tornerà a dedicarsi alla sua grande passione, la musica, insieme al gruppo che aveva creato dopo aver mollato il calcio giocato. “Il mio primo obiettivo è non infortunarmi”, aveva detto Osvaldo subito dopo aver firmato il contratto che ... Leggi su tpi

