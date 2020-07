Arabia Saudita: la città di Ta'if travolta da terribili INONDAZIONI (Di martedì 28 luglio 2020) Mentre proseguono le INONDAZIONI del Fiume Azzurro, in Cina, oggi ci spostiamo in Arabia Saudita. La città di Ta'if, nella giornata di sabato 25 luglio, è stata colpita da piogge torrenziali. Un vero e proprio mare d'acqua caduto dal cielo che ha causato terribili INONDAZIONI. Stiamo parlando di una città di oltre mezzo milione di abitanti, della Provincia della Mecca, che sorge a oltre 1800 metri di quota in mezzo alle montagne. Ecco le immagini più significative di quanto accaduto. V1 Leggi su meteogiornale

OttobreInfo : RT @AncoraFischia: Dal 2015 l'Arabia Saudita ha rubato 120 milioni di barili di petrolio allo #Yemen. Valore: 5 miliardi di dollari... http… - silvanaa_twwt : RT @parkjiminitalia: 'PARK JIMIN', 'JIMINIE' e 'JIMINS' sono entrati velocemente tra le tendenze mondiali e di 16 Paesi, come Stati Uniti,… - parkjiminitalia : 'PARK JIMIN', 'JIMINIE' e 'JIMINS' sono entrati velocemente tra le tendenze mondiali e di 16 Paesi, come Stati Unit… - VoceGiallorossa : ?? Offerte dalla Russia e dall'Arabia Saudita per @Javi_Pastore #ASRoma #calciomercato - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Tutte le turbolenze fra #QatarAirways contro Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Arabia Saudita ed Egitto. L’articolo di @Carlo… -

Ultime Notizie dalla rete : Arabia Saudita ARABIA SAUDITA - ISLAM L'Hajj ai tempi del Covid-19, in 10mila pronti a partecipare al pellegrinaggio AsiaNews Coronavirus: nessun caso in provincia, 13 nel Lazio di cui 8 dall'estero

Nel Lazio sono oggi 13 i casi di covid e un decesso. Otto di questi sono contagi di importazione: uno dal Bangladesh, due dalla Spagna, due dall’Afghanistan, uno dal Pakistan, uno dall’Egitto e un cas ...

Coronavirus Lazio, 13 casi nelle ultime 24 ore: 8 sono d’importazione

Sono tredici le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore. Di questi, otto sono casi d'importazione: una persona di nazionalità bengalese, due casi dalla Spagna, due dall'Afghanist ...

Nel Lazio sono oggi 13 i casi di covid e un decesso. Otto di questi sono contagi di importazione: uno dal Bangladesh, due dalla Spagna, due dall’Afghanistan, uno dal Pakistan, uno dall’Egitto e un cas ...Sono tredici le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore. Di questi, otto sono casi d'importazione: una persona di nazionalità bengalese, due casi dalla Spagna, due dall'Afghanist ...