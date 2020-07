Aquino/Cassinate, i genitori litigano e lei tenta il suicidio: 19enne salvata da carabiniere-eroe (Di martedì 28 luglio 2020) Ha tentato il suicidio al culmine di una violenta lite tra i genitori. Senza pensarci su due volte, esasperata da quelle urla, una 19enne si è lanciata nel vuoto dal terrazzo al terzo piano della sua abitazione. La fortuna ha voluto che sul posto, in un alloggio di Pistoia, fossero intervenuti, proprio per sedare la lite, anche due carabinieri. E uno dei due, Nicola Picerno, originario di Aquino, nel Cassinate, appena si è reso conto di quanto la giovane stava per fare, si è lanciato ed è riuscito ad afferrarla prima che cadesse di sotto, aiutato anche dal fatto che il volo della ragazza, per un vero miracolo, era stato momentaneamente bloccato dai fili del bucato. Il militare ha quindi agguantato la 19enne e insieme al collega l’ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta

