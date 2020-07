Approvata legge regionale per istituzione psicologo di base. (Di martedì 28 luglio 2020) La Campania si dota dello psicologo di base. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità il testo di legge che prevede l'istituzione del servizio di Psicologia di base, con l'obiettivo di ... Leggi su gazzettadinapoli

