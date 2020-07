Anziana vittima di un raggiro telefonico: smascherato il truffatore (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSerre (Sa) – È stato denunciato alla Procura della Repubblica un uomo residente nella provincia di Taranto, autore di una maxi truffa telefonica ai danni di una pensionata di Serre. Tutto è cominciato nel mese di maggio quando l’uomo, fingendosi un operatore di Poste Italiane, contatta telefonicamente la donna, una 69enne residente nel comune alburnino di Serre. Alla risposta dell’Anziana, il finto operatore riferisce la presenza di problemi sul conto corrente postale personale della donna e con una serie di scuse induce la vittima ad autorizzare il pagamento online di alcune somme di danaro. Tre, in totale, i bonifici effettuati online dalla vittima sul conto corrente del finto operatore di Poste Italiane, per un valore di diverse migliaia di ... Leggi su anteprima24

VEGLIE (Lecce) – Drammatico incidente domestico a Veglie, dove un’anziana del posto è stata ritrovata priva di vita nella sua abitazione, probabilmente dopo avere inalato del gas fuoriuscito da un for ...

VEGLIE - Il fornello resta aperto per l’intera notte: un’anziana muore in casa a causa dell’intossicazione. Il corpo senza vita di Cosima Capoccia, pensionata di 77 anni di Veglie, è stato ritrovato n ...

VEGLIE (Lecce) – Drammatico incidente domestico a Veglie, dove un'anziana del posto è stata ritrovata priva di vita nella sua abitazione, probabilmente dopo avere inalato del gas fuoriuscito da un for ...VEGLIE - Il fornello resta aperto per l'intera notte: un'anziana muore in casa a causa dell'intossicazione. Il corpo senza vita di Cosima Capoccia, pensionata di 77 anni di Veglie, è stato ritrovato n