Antonella Elia lo schiaffo al falò | Smascherato Pietro Delle Piane a Temptation Island (Di mercoledì 29 luglio 2020) Lo schiaffo di Antonella Elia al falò di confronto rimarrà nella storia di Temptation Island. Pietro Delle Piane è stato ufficialmente Smascherato. Ecco i dettagli. Il momento del falò di confronto finale tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è arrivato. Un falò davvero infuocato, come aveva già previsto Filippo Bisciglia. Un falò con un … L'articolo Antonella Elia lo schiaffo al falò Smascherato Pietro Delle Piane a Temptation ... Leggi su meteoweek

trash_italiano : bravissima Taylor Swift che dopo aver pubblicato l'album ha deciso di partecipare a #TemptationIsland per supportare Antonella Elia ?? - PRATIMANUELA : RT @pessi_mix: - Antonella Elia, ve la presento. - Non c'è bisogno, mi conoscono. THERE IS ONE QUEEN #TemptationIsland - ryaniwasnemo : RT @ahoy_boy98: - Pietro: “Ah Elia... io me te magno!” - Antonella: “e io ti mando a fanculo.” GAME. SET. MATCH. #TemptationIsland https:/… - fedelealtrash : RT @theladyfrenchy: “Ecco Antonella Elia , ve la presento!” “ MI CONOSCONO” AAAAAAAAAAAA #TemptationIsland - lala01869458 : RT @cicero_marika: Antonella Elia è la dimostrazione che non serve urlare come delle ossesse per asflatare qualcuno. Poche parole taglienti… -