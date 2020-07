Anticipazioni ultima puntata Temptation Island: falò di Antonella e Pietro (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’ultima puntata di Temptation Island 2020 si preannuncia abbastanza scoppiettante! In particolare, assisteremo al falò di confronto di Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Ovviamente il pubblico di Canale 5 scoprirà anche cosa accadrà tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, Anna e Andrea. Ma prima di ciò, ci ritroveremo ad assistere al momento finale di … L'articolo Anticipazioni ultima puntata Temptation Island: falò di Antonella e Pietro proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Trama e anticipazioni DayDreamer – Le Ali del Sogno, puntata di oggi 28 luglio: Sanem implora Emre di dire la verità a Can ma lui non vuole. Per fermare la Aydin interviene la perfida Aylin. Daydreame ...