Animal Crossing: New Horizons, ecco l’aggiornamento estivo 2 (Di martedì 28 luglio 2020) Nintendo torna ad aggiornare la sua punta di diamante attuale, Animal Crossing: New Horizons, e con la seconda parte dell’aggiornamento estivo arriva anche la possibilità di fare backup dei dati Animal Crossing: New Horizons torna ad aggiornarsi nella seconda parte dell’update stagionale previsto da Nintendo. Dopo l’arrivo del nuoto, delle creature marine, di Pasqualo e Gullivaaar, sulla vostra isola potrete godervi la parte finale dell’estate e… i fuochi d’artificio. Infatti, il nuovo aggiornamento introduce spettacoli pirotecnici che si terranno con cadenza settimanale durante tutto il mese di agosto. Ad annunciarlo è stata proprio Nintendo, tramite un nuovo trailer, che ha illustrato le tre principali ... Leggi su tuttotek

