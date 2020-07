Andrea e Anna, soldi e regali. Bisciglia: “Come si è arrivati a questo?” (Di martedì 28 luglio 2020) La storia di Andrea e Anna a Temptation Island è stata messa davvero a dura prova. Il pubblico è completamente schierato dalla parte del giovane 27enne, tanto che sono diversi i commenti negativi riservati alla parrucchiera. A infuriarsi contro la 37enne è anche Lorenzo Amoruso, che sostiene il suo compagno di avventura in questo viaggio … L'articolo Andrea e Anna, soldi e regali. Bisciglia: “Come si è arrivati a questo?” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

SUNSHVAYN : Comunque davvero pensavo fosse Temptation Island non “facciamo due conti sulle finanze di Andrea e tutti i vari pre… - Luisa72280405 : RT @Ri_Ghetto: Anna sta con Andrea solo per soldi, motivo per cui vuole un figlio da lui. Stop ogni altro discorso è inutile, pazza. #Tempt… - LaRonnie_ : Lo schifo che provo per Pietro e per Anna, io spero che restino da soli per sempre oltre a volere che Antonella e A… - ciccio_liso : RT @Ri_Ghetto: Anna sta con Andrea solo per soldi, motivo per cui vuole un figlio da lui. Stop ogni altro discorso è inutile, pazza. #Tempt… - elisapotter03_ : RT @DovicaLu: ANNA:UNA PAROLA BUONA PER ME LA PUOI SPENDERE? ANDREA 30 SECONDI PRIMA: SE SEI STANCA CI PENSO IO A TE E LE BAMBINE #TEMPTA… -