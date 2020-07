Andrea Bocelli si difende dopo le dichiarazioni sul Covid: “Sono stato frainteso” (Di martedì 28 luglio 2020) “Sono stato frainteso”. Così Andrea Bocelli - dal palco della Milanesiana - interviene sulle polemiche che l’hanno travolto dopo il suo intervento al Senato durante un convegno sul Coronavirus. Il tenore all’incontro, al quale ha partecipato anche Matteo Salvini rifiutandosi di mettere la mascherina, ieri ha detto di essersi sentito “umiliato e offeso (durante il lockdown) per la privazione della libertà di uscire di casa senza aver commesso un crimine” e ha parlato di “cosiddetta pandemia” dichiarando di aver più volte violato le misure restrittive. “Io conosco un sacco di gente - ha anche detto il cantante a Palazzo Madama - ma non ho mai conosciuto nessuno che fosse andato in terapia intensiva, quindi perché questa ... Leggi su tg24.sky

SirDistruggere : Mi state dicendo che ora possiamo riesumare serenamente tutto l'humor nero su Andrea Bocelli senza le critiche del politically correct? - IlContiAndrea : Che poi pure #Bocelli ha avuto il #Covid_19 così come la sua famiglia e ha pure dichiarato a maggio (non otto mesi… - marcodimaio : Andrea #Bocelli è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei più grandi artisti di sempre forse. Non certo per suo… - stefania_2020 : RT @VittorioSgarbi: Vergognatevi di attaccare Andrea Bocelli! - Trovolavorobiz : RT @FaberVonCastell: Andrea #Bocelli è uomo, bianco, italiano, di successo e dice quello che pensa. Ciò lo rende odioso agli occhi della 's… -