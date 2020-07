Andrea Bocelli scatena la polemica: “Ho violato il lockdown. Coronavirus? Non conosco nessuno che è morto” (Di martedì 28 luglio 2020) Invitato al convegno in Senato dei “negazionisti del Covid”, Andrea Bocelli si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni sul Coronavirus e sulla pandemia che hanno scatenato una vera e propria polemica. Ieri, 27 luglio, Vittorio Sgarbi e Armando Siri hanno organizzato il convegno “Covid-19 in Italia tra formazione scienza e diritti” al quale hanno invitato … L'articolo Andrea Bocelli scatena la polemica: “Ho violato il lockdown. Coronavirus? Non conosco nessuno che è morto” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

IlContiAndrea : Che poi pure #Bocelli ha avuto il #Covid_19 così come la sua famiglia e ha pure dichiarato a maggio (non otto mesi… - SirDistruggere : Mi state dicendo che ora possiamo riesumare serenamente tutto l'humor nero su Andrea Bocelli senza le critiche del politically correct? - AndreaBocelli : Andrea Bocelli singing 'Parlami d'Amore Mariù' at Teatro del Silenzio. - Donatel65682407 : RT @CBugliano: ?? RITIRATA LA CITTADINANZA ONORARIA AD ANDREA #BOCELLI Ecco la dichiarazione ufficiale del nostro illuminato sindaco dott.… - louviis : RT @CBugliano: ?? RITIRATA LA CITTADINANZA ONORARIA AD ANDREA #BOCELLI Ecco la dichiarazione ufficiale del nostro illuminato sindaco dott.… -