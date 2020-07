Andrea Bocelli negazionista del covid “Non conosco nessuno che sia morto di Coronavirus” e la Lucarelli “non c’è bisogno di conoscere un cieco per credere alla cecità altrui” (Di martedì 28 luglio 2020) Andrea Bocelli ha fatto un intervento in senato invitato da Vittorio Sgarbi che aveva organizzato l’evento, in qualche modo negando la gravità del covid e svelando di aver trasgredito, spesso, alle regole imposte dal Governo. Bocelli ha dichiarato così: « … non ho mai conosciuto nessuno che fosse andato in terapia intensiva … devo confessare di aver anche in certi casi disobbedito volontariamente” Andrea Bocelli fa un intervento in Senato spiegando il suo punto di vista Queste sue parole sono sembrate uno schiaffo in piena faccia a chi di coronavirus è morto, ha visto morire parenti e amici senza neppure poter dare l’ultimo saluto e a chi ha combattuto per venirne fuori ma porta ancora ... Leggi su baritalianews

IlContiAndrea : Che poi pure #Bocelli ha avuto il #Covid_19 così come la sua famiglia e ha pure dichiarato a maggio (non otto mesi… - SirDistruggere : Mi state dicendo che ora possiamo riesumare serenamente tutto l'humor nero su Andrea Bocelli senza le critiche del politically correct? - AndreaBocelli : Andrea Bocelli singing 'Parlami d'Amore Mariù' at Teatro del Silenzio. - TitaBart : RT @AnnaLeonardi1: Andrea #Bocelli al convegno dei negazionisti del Covid, con Sgarbi e Salvini, ha detto 'non conosco nessuno che sia anda… - Moldex3DItalia : RT @CBugliano: ?? RITIRATA LA CITTADINANZA ONORARIA AD ANDREA #BOCELLI Ecco la dichiarazione ufficiale del nostro illuminato sindaco dott.… -