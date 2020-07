Andrea Bocelli: “Io negazionista?” Passo indietro del tenore: cosa ha detto (Di martedì 28 luglio 2020) Il celebre tenore italiano Andrea Bocelli è tornato a parlare delle dichiarazioni fatte nei giorni scorsi in occasione di un convegno sul Covid-19 presso l’aula del Senato a Roma, facendo dei dovuti chiarimenti. In molti hanno ritenuto, infatti, che il cantante si fosse unito al coro di chi negli ultimi mesi ha negato la reale … L'articolo Andrea Bocelli: “Io negazionista?” Passo indietro del tenore: cosa ha detto proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

SirDistruggere : Mi state dicendo che ora possiamo riesumare serenamente tutto l'humor nero su Andrea Bocelli senza le critiche del politically correct? - IlContiAndrea : Che poi pure #Bocelli ha avuto il #Covid_19 così come la sua famiglia e ha pure dichiarato a maggio (non otto mesi… - marcodimaio : Andrea #Bocelli è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei più grandi artisti di sempre forse. Non certo per suo… - ellyzanzi : RT @geminitaurus_: Osservate la differenza tra Andrea Bocelli che nega l'esistenza del covid e il maestro Domenico Bini che ogni giorno pub… - 7rancescoCerqua : RT @SkyTG24: Andrea Bocelli si difende dopo le dichiarazioni sul Covid: “Sono stato frainteso” -