Andrea Bocelli, frasi choc sul Coronavirus. Fedez: ‘Fare silenzio ogni tanto non fa male’ (Di martedì 28 luglio 2020) È polemica dopo le dichiarazioni di Andrea Bocelli che, invitato al convegno in Senato dei “negazionisti del Covid”, organizzato dall’onorevole Vittorio Sgarbi, ha pronunciato frasi discutibili circa l’effettiva gravità della pandemia e l’umiliazione che ha confessato di aver provato quando, durante il lockdown, non era consentito uscire di casa. A contestare le frasi del tenore è anche Fedez, che sui social si dice senza parole. Andrea Bocelli e le dichiarazioni sulla pandemia “Quando siamo entrati in pieno lockdown ho anche cercato di immedesimarmi in chi doveva prendere decisioni così delicate. Poi ho cercato di analizzare la realtà e ho visto che le cose non erano così come ci venivano ... Leggi su tvzap.kataweb

SirDistruggere : Mi state dicendo che ora possiamo riesumare serenamente tutto l'humor nero su Andrea Bocelli senza le critiche del politically correct? - IlContiAndrea : Che poi pure #Bocelli ha avuto il #Covid_19 così come la sua famiglia e ha pure dichiarato a maggio (non otto mesi… - marcodimaio : Andrea #Bocelli è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei più grandi artisti di sempre forse. Non certo per suo… - astrvbri : RT @geminitaurus_: Osservate la differenza tra Andrea Bocelli che nega l'esistenza del covid e il maestro Domenico Bini che ogni giorno pub… - ChirilloGiulio : RT @DeShindig: Mentre il mondo dibatteva delle parole del noto virologo Andrea Bocelli, della mascherina di Salvini, dei patrimoni di Fonta… -