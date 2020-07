Andrea Bocelli: “Frainteso sul Covid. Sono ottimista, non negazionista”. Poi aggiunge: “Il Napoli dopo la Coppa Italia ha fatto il diavolo e non è successo niente” (Di martedì 28 luglio 2020) “Evidentemente, succedono cose strane in questo Paese, curiosamente Sono stato definito un negazionista, che strano. Sono stato frainteso“. dopo le polemiche scoppiate in seguito al suo intervento durante un controverso convegno sul Covid-19 in Senato in cui ha detto di essersi sentito “umiliato e offeso come cittadino quando mi è stato vietato di uscire di casa”, manifestando poi “qualche dubbio su questa cosiddetta pandemia”, Andrea Bocelli è tornato sulla questione, chiarendo il suo punto di vista. “Sono un ottimista, non un negazionista. Ho fatto un intervento al Senato e in seguito a questo intervento, curiosamente, Sono stato definito un negazionista“, ... Leggi su ilfattoquotidiano

