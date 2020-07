Andrea Bocelli fa marcia indietro sul Coronavirus: “Non sono un negazionista” (Di martedì 28 luglio 2020) Non è passata inosservata la dichiarazioni di ieri di Andrea Bocelli sul Coronavirus. Il tenore è intervenuto al convegno in Senato dal titolo “Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti” e le sue dichiarazioni hanno scatenato un mare di polemiche: “Conosco un sacco di gente e grazie a Dio nessuno che fosse finito in terapia intensiva. Allora, tutta questa gravità…”. Poi le frasi contro il lockdown: “Devo confessare di aver disubbidito volontariamente a queste richieste, non mi sembrava giusto ne salutare rimanere in casa a una certa età, ho bisogno di sole“. A nemmeno 48 ore da quelle dichiarazioni, già nella giornata di ieri, il tenore ha fatto un passo indietro per poi definirsi non negazionista, ma un ... Leggi su thesocialpost

