Andrea Bocelli dopo le polemiche: "Non sono un negazionista, sono stato frainteso" (Di martedì 28 luglio 2020) Andrea Bocelli fa marcia indietro e dichiara di essere un'ottimista e non un negazionista del Covid: ieri il tenore era stato criticato anche da Alessandro Gassmann per le sue dichiarazioni al Senato. Ieri Andrea Bocelli è stato al centro di una polemica dopo alcune sue dichiarazioni in un dibattito al Senato. Il tenore oggi fa marcia indietro affermando di essere un ottimista e non un negazionista del Covid-19. Andrea Bocelli non ci sta a passare per negazionista e oggi ha deciso di replicare alle accuse che gli sono piovute sui social, sia da utenti comuni che da colleghi del mondo dello spettacolo. Ieri era stato detto ...

SirDistruggere : Mi state dicendo che ora possiamo riesumare serenamente tutto l'humor nero su Andrea Bocelli senza le critiche del politically correct? - IlContiAndrea : Che poi pure #Bocelli ha avuto il #Covid_19 così come la sua famiglia e ha pure dichiarato a maggio (non otto mesi… - marcodimaio : Andrea #Bocelli è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei più grandi artisti di sempre forse. Non certo per suo… - betta941 : RT @geminitaurus_: Osservate la differenza tra Andrea Bocelli che nega l'esistenza del covid e il maestro Domenico Bini che ogni giorno pub… - Silvia94581613 : RT @CBugliano: ?? RITIRATA LA CITTADINANZA ONORARIA AD ANDREA #BOCELLI Ecco la dichiarazione ufficiale del nostro illuminato sindaco dott.… -