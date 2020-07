Andrea Bocelli dopo le polemiche fa retromarcia: «Sono stato frainteso sul Coronavirus» (Di martedì 28 luglio 2020) Andrea Bocelli: la vita, la musica e i social sfoglia la gallery Il tenore Andrea Bocelli, sul palco della Milanesiana insieme al filosofo Bernard-Henri Lévy, ha ritrattato le dichiarazioni fatte al Senato durante un convegno sul Covid a proposito del proprio comportamento durante il lockdown per il Coronavirus, in cui ha affermato di essersi sentito “umiliato e offeso come cittadino quando mi è stato vietato di uscire di casa”, e di avere “qualche dubbio su questa ... Leggi su iodonna

