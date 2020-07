Andrea Bocelli dopo la bufera: “Sono stato frainteso, non sono negazionista” (Di martedì 28 luglio 2020) E’ tornato a parlare, nella serata di ieri, Andrea Bocelli, dopo la baraonda, che le sue parole al Senato hanno scatenato. Migliaia e migliaia di persone sono rimaste esterrefatte dalle parole pronunciate al Senato, in quello che oggi, il tenore, definisce “un breve intervento”. Dice che in questo paese, succedono strane cose e che è stato fortemente frainteso, non essendo in nessun modo un negazionista. C’è però alla base una piccola contraddizione di fondo: Bocelli in Senato, ha partecipato a un convegno che per sua natura, visti gli organizzatori, era nato per dire no alle misure di restrizione, per dire no all’allarme causato dal coronavirus, per dire no al prolungamento dello stato di emergenza. Un ... Leggi su ultimenotizieflash

IlContiAndrea : Che poi pure #Bocelli ha avuto il #Covid_19 così come la sua famiglia e ha pure dichiarato a maggio (non otto mesi… - SirDistruggere : Mi state dicendo che ora possiamo riesumare serenamente tutto l'humor nero su Andrea Bocelli senza le critiche del politically correct? - AndreaBocelli : Andrea Bocelli singing 'Parlami d'Amore Mariù' at Teatro del Silenzio. - gianni04116538 : RT @FaberVonCastell: Andrea #Bocelli è uomo, bianco, italiano, di successo e dice quello che pensa. Ciò lo rende odioso agli occhi della 's… - Alefor23 : Pure i #negazionisti s'inventano... ?? ogniqualvolta c'è chi ha opinioni diverse da quella dettata dal pensiero unic… -