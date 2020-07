Andrea Bocelli corregge il tiro dopo le polemiche: «Sono stato frainteso e vi spiego perché…» (Di martedì 28 luglio 2020) Andrea Bocelli corregge il tiro: l’artista nella bufera per le sue dichiarazioni al Senato sul Covid nella giornata di ieri, lunedì 27 febbraio, ha risposto alle polemiche sul palco della Milanesiana con il filosofo Bernard-Henri Lévy. Il tenore toscano ha voluto soprattutto prendere le distanze da quanto poche ore prima aveva definito «un clima allarmistico», senza un motivo apparente, dal momento che nessuno di sua conoscenza era finito in terapia intensiva per il Coronavirus. leggi anche l’articolo —> Coronavirus, convegno dei “negazionisti” in Senato: Salvini senza mascherina Andrea Bocelli corregge il tiro dopo le polemiche: ... Leggi su urbanpost

