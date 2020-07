"Amore, se vogliono indagare...". Parla il fidanzato di Casalino, frasi inquietanti: "Sono rovinato. L'idea del suicidio" (Di martedì 28 luglio 2020) Il fidanzato, anzi ex fidanzato, di Rocco Casalino si confida con Repubblica. Josè Carlos Alvarez, l'uomo al centro dello scandaluccio del trading online, spiega in premessa come la storia col portavoce di Giuseppe Conte sia finita: "Avevamo già problemi, ma questo è stato il colpo di grazia. Ormai è finita al 100%. Questa bomba mediatica ha scatenato tra noi litigi su litigi. Io me ne andrò, non ho mai pensato che l'Italia fosse il paese dove rimanere tutta la vita, mentre Rocco resta qui, a pagarne le conseguenze". Dunque, aggiunge di non essere "un ludopatico, Sono solo una vittima". Quindi, agita la bandierina del complotto: "Le notizie che Sono trapelate hanno il solo scopo di screditare Rocco. L'obiettivo di tutto questo è costringerlo a farsi da parte". E ... Leggi su liberoquotidiano

ruggierofilann4 : #AgendaPoetica 'L'AMORE NON E' QUELLO CHE QUEI POETI DEL CAZZO VOGLIONO FARVI CREDERE. L'AMORE HA I DENTI,I DENTI M… - Rossellamfc : @feritaslan89 Pure in fb non fanno altro che chiedere la doppia puntata vogliono eliminare il segreto, io lo riguar… - Maxprimis : Ho un idea di quante cose ci vogliono per essere felici c'è chi dice a salute chi dice l'amore chi dice l'amicizia.… - pampam77019344 : RT @fraurolo121: Devono sapere i preti che cos’è l’amore se vogliono capire meglio la vita degli uomini e delle donne. #PasqualeFestaCampan… - fraurolo121 : Devono sapere i preti che cos’è l’amore se vogliono capire meglio la vita degli uomini e delle donne.… -

Ultime Notizie dalla rete : Amore vogliono www.ladigetto.it - Al Castello di Pergine lo spettacolo «Due. Una storia d'amore» ladigetto.it Coppie famose. Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve: quattro anni durati una vita

Lui il latin lover italiano per eccellenza, lei la dea algida e chic del cinema francese. L’amore fra Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve – durato dal 1971 al 1975 – era forse troppo bello per es ...

Mastelli differenziata trasformati in discarica. Sindaco: “Non ci fermeranno”

“Non sarà l’inciviltà di alcuni a fermare la nostra voglia di cambiamento”. Lo dicono il sindaco ed il suo vice di Licata, Pino Galanti ed Antonio Montana, a proposito del fatto che i mastelli per la ...

Lui il latin lover italiano per eccellenza, lei la dea algida e chic del cinema francese. L’amore fra Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve – durato dal 1971 al 1975 – era forse troppo bello per es ...“Non sarà l’inciviltà di alcuni a fermare la nostra voglia di cambiamento”. Lo dicono il sindaco ed il suo vice di Licata, Pino Galanti ed Antonio Montana, a proposito del fatto che i mastelli per la ...