“Altro che negazionisti, siamo medici sinceri”. Zangrillo e Bassetti contro gli “espertoni” filogovernativi (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug – Altro che negazionisti, i medici non allineati con gli “espertoni” del governo giallofucsia non ci stanno a farsi definire così: “siamo sinceri, è diverso“. Con questa replica Zangrillo, Bassetti e gli altri rispediscono al mittente ogni accusa dopo il convegno in Senato di ieri Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti, attaccato duramente dai filo-governativi perché non allineato a chi fa terrorismo psicologico sull’emergenza coronavirus (che non c’è più, per l’appunto). Zangrillo: “Negazionista io? Sono accuse da querela” “Essere definito negazionista dopo aver visto personalmente ognuno dei circa 1.200 malati” di Covid-19 “curati al San ... Leggi su ilprimatonazionale

