All’Atalanta basta un tempo, Parma rimontato: al Tardini finisce 1-2 (Di martedì 28 luglio 2020) Vittoria importantissima dell'Atalanta che sale al secondo posto in classifica in attesa dell'Inter che giocherà a San Siro contro il Napoli. A fine primo tempo i nerazzurri erano sotto di un gol, ma nel secondo tempo sono riusciti a ribaltare il match.Primo tempocaption id="attachment 998599" align="alignnone" width="300" Parma (Getty Images)/captionPartenza a razzo del Parma contro l'Atalanta. Nella prima parte di gara i padroni di casa mostrano grinta e personalità contro una Dea piuttosto spenta. Gli uomini di D'Aversa creano molto, ma non concretizzano. All'ottavo minuto Caprari libera sul secondo palo Gagliolo che, a colpo sicuro, sbaglia. Al 14esimo percussione di Kulusevski e mancino preciso che però si stampa sul palo: decisivo il tocco quasi impercettibile di Gollini. Al ... Leggi su itasportpress

