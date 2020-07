Allarme motori in casa Yamaha, Viñales e Valentino Rossi sul filo del rasoio: la stagione si complica (Di martedì 28 luglio 2020) Se dovessimo guardare solo i risultati, la Yamaha ha certamente iniziato il Mondiale 2020 alla grande, con due vittorie di Quartararo e due secondi posti di Viñales, oltre al terzo di Valentino Rossi nel GP di Andalusia. Numeri importanti, che tuttavia nascondono un problema non di poco conto da analizzare: ovvero quello relativo ai motori. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesLa questione è alquanto spinosa, perché il limite dei cinque propulsori utilizzabili nell’intero arco della stagione è stato quasi esaurito dopo due gare. Viñales ha sfruttato l’intera allocazione per il 2020, mentre Valentino Rossi, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli ne hanno utilizzati quattro. A tutto questo va aggiunta la rottura occorsa sulla ... Leggi su sportfair

infoitsport : Allarme motori Yamaha: già usati tutti, può restare senza? - LiveGPit : #MotoGP GP Andalusia: Yamaha vince ma è allarme motori Di @marco_pezzoni87 - genovesergio76 : RT @gponedotcom: Allarme motori in Yamaha: tutti i piloti con nuovi propulsori a Jerez2: Vinales ha già punzonato tutti i 5 motori a dispos… - Byrner1400 : RT @gponedotcom: Allarme motori in Yamaha: tutti i piloti con nuovi propulsori a Jerez2: Vinales ha già punzonato tutti i 5 motori a dispos… - NeilMorrison87 : RT @gponedotcom: Allarme motori in Yamaha: tutti i piloti con nuovi propulsori a Jerez2: Vinales ha già punzonato tutti i 5 motori a dispos… -