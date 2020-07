Allarme a Pozzuoli, cinque nuovi positivi. Il sindaco: 'Non abbassiamo la guardia' (Di martedì 28 luglio 2020) Si alza il livello di allerta a Pozzuoli . Sono stati appena registrati 5 nuovi casi positivi al Covid-19 . A darne notizia è il sindaco Vincenzo Figliolia che ha ricevuto la comunicazione dalla Asl ... Leggi su leggo

Si alza il livello di allerta a Pozzuoli. Sono stati appena registrati 5 nuovi casi positivi al Covid-19. A darne notizia è il sindaco Vincenzo Figliolia che ha ricevuto la comunicazione dalla Asl Nap ...

Pozzuoli, uomo uccide convivente e poi si toglie la vita

A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa. Il personale del 118, giunto sul posto, non ha potuto che constatarne il decesso. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale e ...

