Alex Zanardi è stato operato perché era in pericolo di vita (Di martedì 28 luglio 2020) Sabato pomeriggio Alex Zanardi è stato operato per la quarta volta alla testa, e si è trattato — è questo il punto — di un’operazione «fondamentale per la sua vita». Paolo Berizzi su Repubblica spiega oggi che se nel fine settimana, passato appena un giorno dal trasferimento a Milano, i medici della terapia intensiva neurochirurgica non fossero intervenuti per risolvere le «complicanze tardive dovute al trauma cranico» del 19 giugno, il filo che tiene Zanardi appeso alla speranza di farcela, si sarebbe potuto spezzare. «Prima di sabato era un paziente critico e instabile. Adesso, dopo l’intervento, è un paziente critico ma stabile». Eccola la spiegazione che filtra, informalmente, dal San Raffaele. ... Leggi su nextquotidiano

