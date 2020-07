Alessandro Di Battista presenta la terza puntata di ‘Sentieri persiani’: “Le sanzioni americane contro l’Iran? Controproducenti” (Di martedì 28 luglio 2020) Nel secondo episodio di ‘Sentieri persiani’ il reportage in tre puntate sull’Iran – da oggi disponibile integralmente in esclusiva sulla piattaforma TvLoft (https://www.tvloft.it/ e app TvLoft), avevamo lasciato Alessandro Di Battista all’ambasciata di Teheran. Ora il protagonista raggiunge Tabriz, la città più grande dell’Iran nord-occidentale nonché capoluogo dell’Azerbaigian orientale, una provincia persiana dove gli azeri sono la maggioranza della popolazione. Il suo bazar è uno dei mercati più belli al mondo tanto che dal 2010 è tutelato dall’Unesco come sito patrimonio dell’umanità. Kandovan Venticinque km a sud di Tabriz c’è Kandovan, un villaggio molto arcaico tutt’ora abitato. Gli abitanti di Kandovan si dedicano ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Alessandro Di Battista presenta la terza puntata di ‘Sentieri persiani’: “Le sanzioni americane contro l’Iran? Cont… - Noovyis : (Alessandro Di Battista presenta la terza puntata di ‘Sentieri persiani’: “Le sanzioni americane contro l’Iran? Con… - VittorioDeSant7 : LA CASTA DEI PENTASTRONZATE DEFINISCE CAZZARO DOZZINALE 'SALVINI! DOPO TUTTE LE FIGURE DI MERDA CHE HANNO FATTO CO… - Brigatafolgore : Senti da che pulpito,tu oltre ad essere CAZZARO,SEI PURE COGLIONE,COME TUTTI I 5 STALLE Alessandro Di Battista: “Sa… - Agenpress : Alessandro Di Battista: 'Salvini un cazzaro dozzinale' -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Battista Inchiesta camici in Lombardia: maggioranza all'attacco di Salvini, Di Battista lo critica citando Almirante la Repubblica Alessandro Di Battista presenta la terza puntata di ‘Sentieri persiani’: “Le sanzioni americane contro l’Iran? Controproducenti”

Nel secondo episodio di ‘Sentieri persiani’ il reportage in tre puntate sull’Iran – da oggi disponibile integralmente in esclusiva sulla piattaforma TvLoft (https://www.tvloft.it/ e app TvLoft), aveva ...

Un viaggio nella musica nel ricordo del tenore Amedeo Bassi

Montespertoli, nel cuore del Chianti fiorentino, torna a rendere omaggio al suo illustre concittadino con il “Festival Amedeo Bassi – La Voce”, in programma da venerdì 7 a lunedì 10 agosto MONTESPERTO ...

Nel secondo episodio di ‘Sentieri persiani’ il reportage in tre puntate sull’Iran – da oggi disponibile integralmente in esclusiva sulla piattaforma TvLoft (https://www.tvloft.it/ e app TvLoft), aveva ...Montespertoli, nel cuore del Chianti fiorentino, torna a rendere omaggio al suo illustre concittadino con il “Festival Amedeo Bassi – La Voce”, in programma da venerdì 7 a lunedì 10 agosto MONTESPERTO ...