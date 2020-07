Al capezzale dell’eros morente. La sensualità sacrificata nell’epoca del Covid. Rileggere l’opera di Han per ritrovare amore e idee (Di martedì 28 luglio 2020) Riacquistarsi. Ripigliarsi. Ritrovarsi. Risuscitare. Sono questi i verbi che usa Marsilio Ficino per far intendere a quale lavorio interno, esaltante e rinvigorente, il sé arriva con l’arte amorosa, con l’empatia verso l’altro, con il perdersi nella radicale differenza dell’altro. Eros che vive di languori spirituali e vitalismi chiaroscurali batte Ares, la possanza militare, la superbia dell’Imperatore che non vuole capire o approssimare il vicino, ma solo possederlo come un oggetto da fare a brani, da violare nella sua segretezza per spogliarlo e conquistarlo. Non poteva che essere questo uno dei fuochi letterari di un testo del 2012 del sempre sapido e gemmato filosofo coreano Byung-Chul Han, dal titolo Eros in agonia (Nottetempo, pagg. 94, euro 13); opera la cui rilettura può tornare utile in una fase post Covid, e ... Leggi su lanotiziagiornale

