Agnese Lanzetti, la volontaria italiana che si farà iniettare il Coronavirus: «Pronta a fare la cavia, è più pericoloso guidare l’auto» – L’intervista (Di martedì 28 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 luglio)«Non ho nessuna paura, nessun terrore, conosco bene il metodo scientifico e sono tranquilla. É più pericoloso andare in auto che sottoporsi a un vaccino contro il Coronavirus». A parlare a Open è Agnese Lanzetti: ricercatrice di 31 anni, laureata a Pisa, che, alcuni mesi fa, ha dato la sua disponibilità per il test del vaccino anti Covid-19 basato sulla somministrazione del virus dopo quella del vaccino. In foto Agnese Lanzetti Agnese ha semplicemente aderito all’iniziativa dell’organizzazione “1 Day Sooner” che, nelle ultime ore, ha inviato una lettera – con oltre cento firme, tra cui la sua, appunto – indirizzata al direttore dei ... Leggi su open.online

monicavitali3 : Coronavirus: Agnese Lanzetti, la ricercatrice italiana 31enne: «Io volontaria italiana per il test con il virus. R… -

Ultime Notizie dalla rete : Agnese Lanzetti Coronavirus: Agnese Lanzetti, la ricercatrice italiana 31enne: «Io volontaria per il test con il virus» Corriere della Sera "Io, scienziata, ho firmato per farmi iniettare il Covid"

Agnese c'è. È pronta. Magari non se ne farà nulla. Ma lei comunque c'è. Per dare un segnale. Ci spiegherà dopo che tipo di messaggio. E a chi. Ma intanto spieghiamo chi è questa trentunenne astigiana, ...

Coronavirus nel mondo, Trump assicura: "Ricerca sul vaccino procede in tempi record". Belgio, ad Anversa scatta il coprifuoco notturno

L'obiettivo è arrivare al vaccino prima possibile e la strategia dello Human Challege Trial lo consentirebbe. Mi offrirei come volontaria e ho firmato sapendo che teoricamente potrei essere considerat ...

Agnese c'è. È pronta. Magari non se ne farà nulla. Ma lei comunque c'è. Per dare un segnale. Ci spiegherà dopo che tipo di messaggio. E a chi. Ma intanto spieghiamo chi è questa trentunenne astigiana, ...L'obiettivo è arrivare al vaccino prima possibile e la strategia dello Human Challege Trial lo consentirebbe. Mi offrirei come volontaria e ho firmato sapendo che teoricamente potrei essere considerat ...